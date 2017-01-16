Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya'da Yatırımlara Devam Ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya'da su sektöründe yeni tesisler inşa ederek münbit toprakları suya kavuşturmaya devam ediyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana Antalya'da baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma tesislerinin inşası için 2,2 milyar TL harcandı. 15 adet baraj ve 3 adet gölet inşa ederek 389 milyon metreküp su depolayan Bakanlık 2019 yılı sonuna kadar 22 adet baraj ile 2 adet göleti daha tamamlayacak. Böylece şehirde depolanan su hacmi 449,3 milyon metreküpe çıkarılacak.



Bakanlık tarafından şehirde inşa edilen 52 adet sulama tesisinin hizmete açılmasıyla 431 bin 200 dekar zirai arazi suya kavuşturuldu. Sulama tesislerinin hizmete sunulması ile yıllık 336 milyon TL civarında gelir artışı sağlandı. DSİ tarafından inşaatı sürdürülen 25 adet sulama tesisinin de 2019 yılı sonuna kadar tamamlanarak 246 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açılması hedefleniyor.



"Çiftçilerimize 336 milyon TL ek gelir artışı sağladık"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'ya yatırım yapan en büyük kuruluşlardan birinin DSİ olduğunu kaydetti.



Bakan Eroğlu, "2003 yılından günümüze Antalya'ya sadece DSİ Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2 milyar 212 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Özellikle sulama alanında yaptığımız yatırımlarla çiftçilerimize 336 milyon TL ek gelir artışı sağladık. Baraj ve gölet başta olmak üzere Antalya'mıza yapılması gereken ne varsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şu an itibariyle 81 adet dere ıslahını tamamlayarak 131 adet meskun mahal ve 200 bin dekar araziyi taşkın zararından koruduk. 2019 yılı sonuna kadar 16 dereyi daha ıslah edeceğiz" dedi. - ANTALYA