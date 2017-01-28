Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Türkiye'de Kıta Avrupası'ndan Daha Fazla Tür Var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'na yaptığı ziyarette, "Ormanlarımıza çok değer veriyoruz. Tüm dünyadaki ormanlar insanların ortak servetidir" dedi.



Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek önce yaban hayvanlarına yemleyen daha sonra tabiat parkında bulunan göle Abant Alası cinsi balıklardan bırakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçtiğimiz yıl 410 ton yaban hayvanları için yem bıraktık. Nesli azalmakta olan bazı hayvanları da üretiyoruz. Kanatlı üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150-200 bin civarında kanatlı hayvan, özellikle sülün, keklik gibi hayvanları ürettik" dedi.



Kanatlı hayvanların doğal yaşam için çok önemli olduğunu belirten Eroğlu, "Bunlar doğa için çok yararlı. Örneğin Sünelerle mücadele için keklikleri kullanıyoruz. Kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele daha iyi oluyor. Kuşlar olmasa tohumlanma da olmayacağı için ekolojik denge tamamen bozulur" şeklinde konutu.



Türkiye'de dünyada olmayan 3600 tür endemik türün olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu, "Nuh'un Gemisi veritabınımz var. Şu ana kadar bir milyondan fazla türü veritabamımıza işledik. Dünyada olmayan pek çok endemik tür Türkiye'de var. Türkiyede'ki flora fauna kıta Avrupası'ndan daha fazla. Sadece Türkiye'de bulunan 3600 tür var. Biz bugüne kadar bundan istifade edemedik ama Orman Su İşleri Bakanlığı olarak aromatik bitkilere el attık. Gıda Tarım Hayvancılık ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu projeyi yürütüyoruz" dedi.



"Dünyadaki tüm ormanlar insanlığın ortak servetidir"



Tüm dünyada ormanların giderek azaldığını fakat ülkemizde hızla arttığını ifade eden Eroğlu, orman yangınlarına karşı da en iyi teknolijiyi Türkiye'nin kullandığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:



"Dünya'da pek çok ülkede ormanlar azalırken Türkiye'de son 12-13 yılda bir buçuk milyon hektar ormanlık alan arttı. Tabi ormanlarda bulunan ağaçların hızlı büyümesi sayesinde odun servetimiz 1,6 milyar metreküpe ulaştı. Bunun yanında orman yangınlarına karşı da dünyada en iyi teknolojiyi kullanan Türkiye'dir. Antalya'da bulunan eğitim merkezimizde tüm dünyada yangından sorumlu ormancıları eğitiyoruz. Şili'deki yangın sona erdikten sonra onları da davet edeceğiz. Yangınla mücadele konusunda Şili'yle de bir eğitim programı yapmayı planlıyoruz. Çünkü dünyadaki tüm ormanlar insanlığın ortak servetidir. Bu yüzden nerede bir felaket olursa oraya gidip yardım ediyoruz. En son İsrail'de çıkan yangına uçaklarımız gitti." - BOLU