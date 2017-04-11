Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan "rejim değişecek" söylemine cevap: "18 maddede rejimle alakalı bir şey yok, onun bahsettiği olsa olsa 'gıda rejimi' olur"

"Muhalefetin yalanlarına itibar etmeyin"

"En büyük yalan rejim değişecek yalanıydı"



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 16 Nisanda yapılacak olan anayasa değişiklik referandum unda CHP ile birlikte hayır kampanyası yürütenlerin geliştirdiği "rejim değişikliği" söylemine değinerek, "En büyük yalan 'rejim değişecek' yalanıydı. İşte görüyorsunuz 18 maddede rejimle alakalı bir şey yok. Onun bahsettiği olsa olsa gıda rejimi olur diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Eroğlu, anayasa değişiklik referandum u çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, mevcut anayasanın neden değişmesi gerektiğini aktararak, mevcut sistemin siyaseten zorluklarını anlattı. Anayasa "laf olsun diye değiştirmiyoruz" diyen Bakan Eroğlu şöyle konuştu:

"Eski Türkiye'de istikrar olmadığı için maalesef yatırımlar yürümüyordu Türkiye'nin önünde bu kısa süreli hükümetler bir engeldi. Mevcut sistem ekonomik ve siyasi kriz doğuruyor. Dolayısıyla bu sistemden kurtulmak şarttır, bir mecburiyettir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Laf olsun diye istemiyoruz biz bunu. Devletimizin bekası için, milletimizin geleceği için istiyoruz bunu. Mevcut sistemde koalisyon hükümetler oluyor, kısa süreli hükümetler, bürokraside tıkanma oluyor. Buda gelişmenin önünde büyük bir engel. Mevcut sistem bütün talepleri sumen altına itiyordu, oda çöpe atılıyordu. Ama şimdi istikrar olduğu zaman bu kati suretle olmayacak. Dolayısıyla biz bu sistemi bunun için kaldırmak istiyoruz. Çünkü mevcut hükümette işler yürümüyor idi. Ben eski Türkiye'yi kastediyorum. Bu sistemde istikrar var. Ne zaman istikrar var, Türkiye büyüyor. Ne zaman istikrar yoksa Türkiye borçlanıyor, IMF'nin boyunduruğu altına giriyor, faiz lobisi harekete geçiyor ve neticede enflasyon canavarı hortluyor. Neticede bunun ceremesini millet çekiyor. Artık millet birilerinin hatasından dolayı, kusurundan dolayı, yürütmenin kusurundan dolayı cereme çekmeyecek."

"18 maddelik anayasa değişikliğinde bunu ima edecek madde bile yok"

Konuşmasında, muhalefet tarafından yürütülen 'hayır' kampanyasına değinen Bakan Eroğlu, "Muhalefetin yalanlarına itibar etmeyin. En büyük yalan 'rejim değişecek' yalanıydı. İşte görüyorsunuz 18 maddede rejimle alakalı bir şey yok. Onun bahsettiği olsa olsa gıda rejimi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyetin özellikle bekçisi biziz. Cumhuriyetimiz Afyonkarahisar'da kuruldu. Bu bakımdan hiç kimse endişe etmesin. Neticede Anayasamızın ilk dört maddesi aynen kalıyor. 18 maddelik anayasa değişikliğinde bunu ima edecek madde bile yok. Biz bunun teminatıyız. Hiç kimsenin söylemediği yerde şanlı bayrağımızı biz her yerde dalgalandırdık. Bizim girmediğimiz nokta yok" dedi.

Bakan Eroğlu, buranın ardından programına nakliyeci esnafı ile bir araya geleceği toplantıya geçti.