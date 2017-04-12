Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: 'Biz Türkiye'de Çok Büyük Bir Oyla İktidar Olmuşken...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Biz Türkiye'de çok büyük bir oyla iktidar olmuşken partiyi kapatma teşebbüsü oldu"

"Memurun, 'Allah bütün ormancıları yangından korusun' demesi bile parti davasına girmiş, benden de müdafaa istediler"



AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, mevcut sistemin istikrarsızlığa yol açtığı kaydederek, "Biz Türkiye'de çok büyük bir oyla iktidar olmuşken partiyi kapatma teşebbüsü oldu. Çok enteresan, o davaya baktığımda Orman ve Su İşleri Bakanlığının da sucu varmış, yangın mevsiminde yangın dairesindeki bir memur 'Allah bütün ormancıları yangından korusun' demiş bu bile davaya girmiş, benden müdafaa istediler" dedi.

Bakan Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, Ticaret Borsası ile Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Esnaf Odası üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ATB Başkanı Mehmet Mühsürler, Kasaplar ve Sucukçular Esnaf Odası Başkanı İbrahim Yörük ile çok sayıda esnaf katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan ve 16 Nisan referandum una değinen Bakan Eroğlu, mevcut sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönemlerde bir çok siyaset ve devlet adamının sistemin değişmesi için çaba gösterdiğini anımsatan Bakan Eroğlu, "Herkes uğraştı. Rahmetli Özal'da bunu değiştirmek istedi. Demirel'in konuşmaları var. Rahmetli Alparslan Türkeş'in, rahmetli Erbakan'ın bu konuda mevcut sistem Türkiye'yi kaldırmıyor mutlaka kriz doğuruyor Türkiye bu yüzden geri kalıyor ve enflasyonun geri kalmanın işsizliğin ve istikrarsızlığın temel sebepleri budur. Yönetim sistemidir. Dediler ama vesayet sistemi müsaade etmedi" dedi.

"Benden de müdafaa istediler"

Toplantıda önceki dönemlerde AK Parti için açılan kapatma davasına değinen Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"Biz Türkiye'de çok büyük bir oyla iktidar olmuşken partiyi kapatma teşebbüsü oldu. Çok enteresan o davaya baktığımda Orman Su İşleri Bakanlığında sucu varmış ne demiş; birisi şikayet etmiş oda kapatma davasına yangın mevsiminde yangın dairesindeki bir memur şunu söylemiş 'inşallah kazasız belasız bir şey atlatırız Allah bütün ormancıları yangından korusun' demiş bu bile davaya girmiş benden de müdafaa istediler. Benden önce olan hadise bu bile parti kapatma için delil olmak için uydurulmuş bir şey. Bunları bile takip etmişler. AK Parti kapatılmış olsaydı Türkiye ne hale gelecekti. Fakat ülkeyi sevmeyenlerin veya dışarıda Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan bazı ülkelerin talepleri buydu. Mevcut sistem yürümüyor."