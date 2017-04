Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan Yangın Sezonu Açıklaması Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, geçen sene yangına karşı verilen mücadelede Akdeniz ülkeleri içerisindeki en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, bu sene de sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını ifade etti ve "5 uçak hazır, 550 tane ilk müdahale aracı aldık. 2 bin 372 adet iş makinası ve 18 bin personel ile Allah'a şükür hazırız" dedi.



Bakan Eroğlu, referandum sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve partilileri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, referandumda kentin sağladığı başarıdan bahsederek, halk oylamasından çıkan "evet" kararı ile istikrarlı günlerin Türkiye'yi beklediğini vurguladı.



Açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Yangın sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı, bu seneki hazırlıklar ne durumda yeni ekipman, araç ve gereçler var mı?" sorusuna yanıt verdi. Açıklamasında bu seneki yangınla mücadelede sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını aktaran Bakan Eroğlu, "Hazırlıklar yapıldı helikopter ve yangın uçakları konusunda. Ayrıca eksik olan bir takım arazöz, tanker ve iş makinalarını tamamladık, hazırlıklar yapıldı. Referandum süreci nedeniyle ben sürekli arazideydim dolayısı ile önümüzdeki hafta da bu konuyla ilgili bir koordinasyon toplantısı yapacağım yani çok sıkı takip ediyorum. Şu an da yangınla mücadelede 5 tane uçak hazır, 6 tane yeni helikopter aldık. 24 tane sulama helikopterlerimiz var. Bin tane arazöz var. Bununla birlikte yangına acil müdahale çok önemli çünkü yangın büyümeden müdahale ederseniz büyümeden söndürüyorsunuz. Dolayısı ile 550 tane ilk müdahale aracı aldık. Bunlar meteorolojinin uyarılarına, ikazlarına göre bölgelere konuşlanıyor. 2 bin 372 adet iş makinası ve 18 bin personel ile Allah'a şükür hazırız" diye konuştu.



"Araçtan sigarayı dışarı atıyor o da büyük ölçüde yangına sebep oluyor"



Yangınla mücadelede, yangına müdahaleden daha çok yangın öncesi alınan önlem ve tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, özellikle piknik yapan vatandaşların ve araçlardan atılan sigaraların büyük ölçüde yangınlara sebep olduğunu anımsattı. Vatandaşlardan yangınlara karşı titiz olmalarını beklediklerini kaydeden Bakan Eroğlu, "Burada tabii vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Mühim olan yangından sonra söndürmek zor ama mühim olan yangını önleyici tedbirler almaktır. Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz. Piknik yapıyorlar yaz aylarında ateşi söndürmeden bırakıp gidiyorlar nitekim Trabzon da öyle bir yangın oldu. ya da oradaki çöpleri bırakıyorlar. Hatta geçerken kurumuş yaprakların üzerine aracındaki küllüğe sigarayı bırakma zahmetinde bulunmuyor sigarayı dışarı atıyor o da büyük ölçüde yangına sebep oluyor. Dolayısı ile vatandaşların bu konuda titiz ve duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.



"Ormanlar bütün dünyadaki insanların ortak malıdır"



Yangınla mücadelede geçtiğimiz yıl Türkiye'nin büyük bir başarı sergilediğine değinen Bakan Eroğlu ayrıca Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede meydana gelen yangınların söndürülmesine de yardım olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:



"Geçen sene çok başarılıydık. Biz şu an da Akdeniz ülkeleri içerisinde en başarılı yangınla mücadele eden ülkeyiz. Bunu gururla ifade etmek istiyorum. Sadece Türkiye değil civar ülkelerde de Rusya da bir tarihte büyük bir yangın oldu hemen yardıma koştuk. İsrail de, Gürcistan da, Yunanistan da, Bosna Hersek de, Makedonya da her tarafta aşağı yukarı Libya'ya kadar destek verdik. Ormanlar bütün dünyadaki insanların ortak malıdır ve onu korumak hepimizin boynunun borcudur"



Bakan Eroğlu, buranın ardından Türkiye'de referandumda en yüksek "evet" oranının çıktığı beldelerden biri olan merkeze bağlı Büyükkalecik beldesine geçerek partisinin belde teşkilatından partilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Eroğlu, beldedeki İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında fidan dikerek beldeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR