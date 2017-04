Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, CHP'ye AİHM Eleştirisi Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 16 Nisan referandumu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidecekleri yönündeki açıklamalarına değinerek, "CHP'yi anlamak mümkün değil. Neticede YSK bu konuda son karar merciidir. AİHM'in bu konuyla ilgili seçimle ilgili karar verecek bir mercii değildir, yetkisi yoktur" dedi.



Bakan Eroğlu, çeşitli temaslar bulunmak üzere bugün memleketi Afyonkarahisar'a geldi. 16 Nisan sonrası ilk defa geldiği memleketinde referandumda en çok "evet" oyu çıkan İhsaniye ilçesini ziyaret ederek partisinin il başkanlığında vatandaşlar ve partilileri ile bir araya gelen Bakan Eroğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin, Türkiye hakkında aldığı 'siyasi denetim' kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bakan Eroğlu, kararın siyasetten öte politik bir karar olduğunu ifade etti. Kararı üzüntü verici olarak karşıladıklarını ve tanımadıklarını belirten Bakan Eroğlu, "Avrupa Konseyi yanlış yapıyor, Türkiye'de demokrasi çok iyi işliyor yani. Görüyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimleri çok iyi bir şekilde takip etti, herhangi bir problem yok. Ama Avrupa bu konuda tarafgirane bir tutum izliyorum. Bunu anlamak mümkün değil yani. Türkiye'de demokrasi her yerden fazla işliyor, hatta katılım oranı, Avrupa'da ben bulundum belli tarihlerde Hollanda ve Almanya gibi bazı yerlerde bulundum seçim esnasında. Oralarda katılım çok düşüktür, ama bizdeki katılım oranı dünyadaki en yüksek katılım oranları dolayısı ile Türkiye'de demokrasi var. Neticede vatandaşlar arasında 'evet ve hayır' verende vatandaşımız. Hepsini kucaklıyoruz. Dolayısı ile Avrupa Birliğinin (AB) bu işlere burnunu sokması doğru bir şey değil yani. Bu kararı tanımıyoruz ve gerçekten tarafkirane böyle politik, siyasi demeyeceğim politik bir karar olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.



"Herhangi bir hile söz konusu değil"



Sorular üzerine ardından CHP'nin "16 Nisan referandumu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gidecekleri yönündeki açıklamalarına da değinen Bakan Eroğlu, CHP'yi anlamadıklarını dile getirdi. CHP'nin bundan önceki bir çok seçimde yine itirazlar da bulunduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu şunları söyledi:



"Cumhuriyet Halk Partisini anlamak mümkün değil. Ben geçenlerde CHP'nin bütün seçimlerde itiraz ettiğine dair belgeleri gösterdim, eski tarihi vesikaları her seçimde itiraz ediyor. Yani neticede YSK bu konuda son karar merciidir. Mevzuatımıza göre onun kararları dışında başka bir merciinin karar veremez, olamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu konuyla ilgili seçimle ilgili karar verecek bir mercii değildir, yetkisi yoktur. Dolayısı ile YSK'nın verdiği karar nihai bir karardır. Kaldı ki herkes bir kere şunu kabulleniyor oyların çalınması falan söz konusu değil. Herhangi bir hile söz konusu değil. Sadece sandık başında bulunanların ihmali neticesinde kısmen ne kadar olduğu belli değil ama hatırlarsanız 1 milyon 300 bin kişilik bir fark var takriben."



"Türkiye'de seçimler çok büyük bir başarıyla gerçekleşmiştir"



Referandumda herhangi bir hilenin olmadığını anlatan Bakan Eroğlu, sadece sandık başında bulunanların bir takım ihmallerinin olabileceğini aktardı. Bakan Eroğlu, "Kaldı ki bir kere herkes şunu kabul ediyor oyların falan çalınması falan söz konusu değil. Herhangi bir hile söz konusu değil. Sadece sandık başında bulunanların ihmal neticesinde kısmen ne olduğu da tam ne kadar olduğu belli değil ama hatırlarsanız şu anda bir milyon 300 bin kişilik bir fark var, yani takriben bir milyon 300 bin kişi ne demek biliyor musunuz? İç Anadolu da 5 tane ilin seçmen sayısı kadardır dolayısıyla bu kadar büyük fark olmasına rağmen biliyorsunuz pek çok ülkelerde neredeyse çok az bir farkla hatırlarsanız Amerika seçimlerinde Sayın Trump'un aldığı oylara bakın ayrıca delege sayısı arasında çok az bir fark var. Ama hiç kimse oralarda bu demokratik değil dememiştir. Netice itibariyle Türkiye'de seçimler çok büyük bir başarıyla gerçekleşmiştir. 'Evet ve hayır' verenler demokrasi için gerçekten çok önemli bir vatani vazifelerini ifa etmişlerdir. Artık milletin verdiği karar başımızın üstündedir. İnşallah Türkiye'nin önü açılmıştır. Allah nasip ederse Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerine adeta uçarcasına koşacaktır" dedi.



Bakan Eroğlu, partisinin il başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen "Okullar Hayat Bulsun Projesi" kapsamında yapılan fidan dikim etkinliğine katıldı.



Bakan Eroğlu ayrıca ilçede çocuklara fidan ve satranç takımı da dağıttı. - AFYONKARAHİSAR