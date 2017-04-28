Orman ve Su Işleri Bakanı Eroğlu: "Chp'nin Tavrını Ayıplıyorum"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'nin referandum sonuçlarına ilişkin YSK kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımasını, "Millet, mührünü vurdu ve 'evet' dedi. Bu, YSK tarafından da onaylandı. Gerisi tamamen teferruattır. CHP'nin tavrını ayıplıyorum. Millet, bunun hesabını 2019 seçimlerinde CHP'ye kesecektir ve onları sandığa gömecektir." dedi.



Eroğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP'nin milletle barışık olmadığını söyledi.



Geçmiş bütün seçimler için CHP'nin itiraz ettiğini belirten Eroğlu, "Önce İl Seçim Kurullarına, daha sonra Yüksek Seçim Kuruluna itiraz etti, hızını alamadı Danıştay'a gitti. Halbuki anayasa, çok açık. Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlar, kesindir. Hiçbir merci yetkili değildir. Dolayısıyla ben CHP'nin bu tutumunu ayıplıyorum." diye konuştu.



"CHP'nin tavrını ayıplıyorum"



CHP'nin Türkiye'de çözemediği bir meseleyi Avrupa'ya götürmek istediğini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:



"Avrupa'nın tutumu belli. Dolayısıyla bu, CHP için yüz karasıdır. Bu, gerçekten utanılacak bir şeydir. Kaldı ki oylar arasında az bir fark yok, takriben 1 milyon 400 bin fark var. Neticede millet, mührünü vurdu ve 'evet' dedi. Bu, YSK tarafından da onaylandı. Gerisi tamamen teferruattır. CHP'nin tavrını ayıplıyorum. Millet, bunun hesabını 2019 seçimlerinde CHP'ye kesecektir ve onları sandığa gömecektir. Bunu da böyle bilesiniz. Bunu kayda geçsin diye söylüyorum, millet meseleyi kendi içinde çözer. Çünkü kendi anayasası var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda bir yetkisi yok. Etrafındaki müşavirleri, danışmanları yanlış bilgilendiriyorlar. O da gaza geliyor, böyle müracaatlar yapıyor herhalde. Özellikle Kılıçdaroğlu'na böyle işleri biraz daha düşünerek yapmasını tavsiye ediyorum. Kütahya'ya gelip burada biraz dinlenirse, burada güzel mekanlar var onu da misafir ederiz. Biraz kendisini toparlasın."



"Allah'a şükür vesayet sistemi kalktı"



Eroğlu, artık yeni bir dönem başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin bundan sonra hızlı bir şekilde kalkınacağının altını çizdi.



Çarkların, şimdiden çok hızlı dönmeye başladığına dikkati çeken Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:



"Hele 2019'a kadar belki 1 yıl içerisinde 18 maddelik anayasa değişikliğine uygun kanunlar çıkaracağız. Meclis, salıdan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacak. Allah nasip ederse büyük, güçlü Türkiye'nin ayak sesleri 'evet' ile geldi. Ben 'evet' oyu verene de 'hayır' verene de teşekkür ediyorum. Kim ne vermişse hepsi başımızın tacıdır. Milletimizi seviyoruz. Zaten bizim anlayışımızda 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek' var. Dolayısıyla kimse endişe etmesin, istediği şekilde düşüncesini söylesin. Biz zaten bunun mücadelesini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Herkes hür ve özgür şekilde hayatını devam ettirecek. Allah'a şükür vesayet sistemi kalktı. Artık milletimizle daha rahat kucaklaşacağız. Yatırımlar hızlanarak devam edecek."