Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Artık Türkiye'nin Kaybedecek Vakti Yok"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye tarihindeki en önemli referandum olduğunu ifade ederek, "Artık Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Dolayısıyla sistemi değiştirelim. Kararlı, istikrarlı hükümet olsun. 5 yılda bir seçim olsun. Böylece istikrar olacak" dedi.



Bakan Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Afyonkarahisar'da programına merkeze bağlı beldelere gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. İlk ziyaretini Susuz beldesine gerçekleştiren Bakan Eroğlu, burada bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek "anayasa değişikliği referandum unda" niçin 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelinceye kadar cumhurbaşkanını vesayet sisteminin belirlediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, "16 Nisan'da tarihimizin en önemli halk oylaması olacak. Şimdiye kadar Türkiye'de bir vesayet vardı. Halk belki seçiyor ama fakat geçmişte biliyorsunuz cumhurbaşkanlarını siz seçmiyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'a gelinceye kadar cumhurbaşkanını vesayet sistemi seçiyordu. Ama Allah'a şükür cumhurbaşkanıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Artık TBMM milletvekillerini halkımız seçiyor. Cumhurbaşkanımızı da halkımız seçiyor. Bu çok önemli gelişmeydi. Ancak yeni bir sistem teklif ediyoruz. Bu sistem niçin gerekli? Şu anda çok başlılık var. Hem başbakanının yetkisi var. Halk seçiyor onu da hem de cumhurbaşkanı yetkisi var. Geçmişte cumhurbaşkanıyla, başbakan arasında daima bir sürtüşme, hatta kavgalar oluyordu. Buda millete çok zarar verdi. Artık millet kavgalar yüzünden kısa süreli hükümetler yüzünden her yıl bir kaç tane seçim yüzünden çok şey kaybetti. Artık Türkiye'nin kaybedecek vakti yok. Dolayısıyla sistemi değiştirelim. Kararlı, istikrarlı hükümet olsun. 5 yılda bir seçim olsun. Böylece istikrar olacak" diye konuştu.



Bakan Eroğlu daha sonra programına merkeze bağlı Sülümenli ile Salar beldelerini ziyaret ederek devam etti. - AFYONKARAHİSAR