Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gece yangın çıkan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasını gezdi.



Eroğlu, Afyonkarahisar Otogarını ziyaretinin ardından, gece yangın çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya gitti.



Fabrika müdürü ve yetkililerle fabrikada incelemelerde bulunan Eroğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Daha sonra fabrikanın yönetim merkezine giden Eroğlu, buradaki basına kapalı görünmesinin ardından fabrikadan ayrıldı.



Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan yağ fabrikasında gece yangın çıkmış, iki fabrika işçisinin yaralandığı yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.