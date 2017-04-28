Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye olarak dünyada ilk 10'a gireceğiz. Referandumun ardından çarklar hızlı dönmeye başladı. Türkiye'de istikrar var, üretim, istihdam ve ihracat da artacak." dedi.



Eroğlu, Kütahya Belediyesi Hazer Dinar Kültür Merkezi'ndeki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halk oylamasında 'evet' çıkmasıyla Türkiye'nin kazandığını söyledi.



Türkiye'nin 2023'e hazırlandığını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"Milletimiz, büyük bir feraset sahibi. Milletimiz, oynanan oyunu gördü ve netice itibariyle 'evet' oyunu kullanarak, 18 maddelik anayasa değişikliğine karar verdi. Çünkü biz 'söz de, karar da milletin dedik' ve milletimiz kararını verdi. Hedef 2023, Türkiye de Kütahya hazır. Türkiye olarak dünyada ilk 10'a gireceğiz. Referandumun ardından çarklar hızlı dönmeye başladı. Türkiye'de istikrar var, üretim, istihdam ve ihracat da artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Esnafın, çiftçinin, herkesin gelir seviyesi artacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Halk oylamasının birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını niyaz ediyorum."



Veysel Eroğlu, terör örgütlerinin sonunun geldiğini vurgulayarak, "Ya Rabbi, kara bulutlar dağılsın.Özelikle terör örgütleri perişan olsun. Başta alçak FETÖ olmak üzere, PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerini perişan eyle. ya Rabbi, bunları tarih sayfasından siliver. ya Rabbi kara bulutları tamamen dağıt, şafak söksün. Allah'ın izniyle şafak sökecektir. Bunun liderliğini de Türkiye yapacaktır." ifadelerini kullandı.