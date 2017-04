Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "7 bin tane büyük tesisi Türkiye'ye kazandıran ve dünyada benden daha çok tesis açan hiçbir bakan yok." dedi.



Eroğlu, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayii'ndeki bir restoranda 1. ve 2'nci sanayi sitesi, Madeni Sanatkarlar ve Şoförler Odası üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.



Eroğlu, yaptığı konuşmada, esnafa iyi imkanlar sağladıklarını söyledi.



Bakan Eroğlu, "Emekli olanlardan kesintiler yapılıyordu, onları kaldırdık. Bazı vergilendirmelerde düzenlemeler yapıldı. Küçük esnaf korundu. Ayrıca krediler konusunda muazzam para sıkıntısı olmadı." dedi.



Krediler konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:



"Biz dedik ki; esnaf faize ezdirilemez. Hatta yeni girişimcilere, faizsiz bir miktar hibe 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi dahi veriyoruz. Çünkü esnafları seviyoruz. Ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde esnafımızın büyük emeği var. Alın teri var. Bunu biliyoruz."



"Eski Türkiye'de istikrar yoktu"



Şu ana kadar 6 bin 400 bakanlıkta ve 600 adet ise İSKİ'de tesis açtığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:



"Yani 7 bin tane büyük tesisi Türkiye'ye kazandıran ve dünyada benden daha çok tesis açan hiçbir bakan yok. Allah'ın lütfu. Her Afyonkarahisar'a gelişte, her esnafı dolaştığım zaman yeni bir güç kendimde hissediyorum. Her gelişte yeni bir enerjiyle muazzam bir pozitif enerjiyle yükleniyorum. Yoksa bu kadar çalışma mümkün değil. Bu istikrar sayesinde oluyor. Eski Türkiye'de istikrar yoktu."