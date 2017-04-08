Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, ABD'nin füzelerle vurduğu bu üsden kimyasal silahlar maalesef masum ve mağdur insanların üzerine atılmıştır. Dolayısıyla ABD buna gerekli cevabı vermiştir." dedi.



Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Sultandağı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine öğrencilerle fidan dikti.



Burada gazetecilerin soruları üzerine, Esed rejiminin kimyasal saldırısını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Eroğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üssü vurmasının sorumlusunun Esed olduğunu söyledi.



Esed'in hain olduğunu belirten Eroğlu, çoluk, çocuk demeden masum insanlara kimyasal silahla saldırdığını, çocukların hayatını kaydettiğini dile getirdi.



"Zalim Esed'in zulümleri son bulsun istiyoruz"



İkiz çocukların toprağa verilişini görünce çok duygulandığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Düşünün o çocuklar kendi evlatlarınız olsa yüreğiniz parçalanır. Biz merhametli bir milletiz. Bütün milletimizin yüreği parçalandı. Bu çok hain alçak bir saldırı. İnsanlık dışı. Zaten biliyorsunuz bunların kullanılması yasak. ABD'nin füzelerle vurduğu bu üsden, kimyasal silahlar maalesef masum ve mağdur insanların üzerine atılmıştır. Dolayısıyla ABD buna gerekli cevabı vermiştir. Bunun devamını bekliyoruz. Artık bu savaş son bulsun. Zalim Esed'in zulümleri son bulsun istiyoruz. O bakımdan ABD'nin artık bundan sonra bu adımı devam ettirmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak da biz de her zaman mazlumların, mağdurların yanındayız. Kimliği ne olursa olsun etnik yapısı dini inancı ne olursa olsun bizim anlayışımızda zaten bütün insanları kucaklıyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde bu var."



Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere bütün dünyanın bu konuda artık taşın altına elini koymasını istediğini anlatan Eroğlu, "Türkiye gereğini yapıyor. 3,5 milyon mazlum, mağdur insanı kendi vatanımızda misafir ediyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dünya maalesef buna seyirci kalıyor. İnşallah ABD'nin bu tavrı devam eder. Diğer ülkelerde bunu dikkate alacağını düşünüyorum. Nitekim bazı ülkelerden de ABD'nin bu hareketi destekleyici birtakım beyanlar geldi. Bu tavrı uygun görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenine katıldı.