Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016 yılında Karabük'te ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını, kentin ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerden biri olduğunu bildirdi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.



Açıklamada, özellikle 2008-2012 yılları arasında uygulanan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma çalışmalarına sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildiği kaydedildi.



Karabük'te de 27 milyon 230 bin fidanın toprakla buluşturulduğu vurgulanan açıklamada, 2003-2016 yılları arasında 256 bin dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği kentte 2016'da 2 milyon 521 bin adet fidan dikildiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2016 yılında Karabük'te ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Karabük'ün ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 10 bin 155 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.