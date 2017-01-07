Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa teklifine ilişkin, "Bundan böyle daha kararlı, istikrarlı bir yönetim şekli için anayasa değişikliği şarttır, elzemdir, geç bile kalınmıştır bana göre." dedi.



Eroğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük badireler atlattığını bunların başında FETÖ'nün darbe girişiminin geldiğini belirtti.



Koalisyon döneminde böyle bir teşebbüsün yaşanması halinde hallerinin ne olacağının malum olduğunu anlatan Eroğlu, "Allah'a şükürler olsun milletimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik ayakta." şeklinde konuştu.



Eroğlu, FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul, Ankara'dan sonra Malatya'da da hareketlilik olduğunu anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Buna darbe teşebbüsü demek dahi doğru değil bu tamamen milleti bölme, parçalama, bayrağımızı indirme teşebbüsüydü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten cesareti, dirayeti, Başbakanımız, hükümetimiz başta olmak üzere bütün siyasi partilerin kararlılığı neticesinde bu darbe teşebbüsü püskürtüldü. dünyanın hiçbir yerinde milletimizin bu kahramanlığı yok. Dünya tarihine geçti."



Anayasa teklifi



Anayasa teklifinin komisyondan geçtiğini hatırlatan ve pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda çalışmaların başlayacağını bildiren Eroğlu, "AK Parti dimdik ayakta, MHP destek verecek. Özellikle CHP'den bazı arkadaşların destek vereceğine inanıyorum. Daha sonra milletimize gideceğiz ve onlar karar verecek. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bazıları rejim değişikliği diyor, bu rejim değişikliği değil. Bu yönetim tarzı değişikliği. Bundan böyle daha kararlı, istikrarlı bir yönetim şekli için anayasa değişikliği şarttır, elzemdir, geç bile kalınmıştır bana göre." diye konuştu.



"Avrupa'daki birçok ülke terör örgütlerine sahip çıkıyor"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Osmanlı'da yaşayan bütün unsurların Kurtuluş Savaşı'na katılarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için mücadele verdiğini hatırlattı.



Bugün Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları ortadan kaldırmak için aynı ruhla yeniden mücadele edilmesi gerektiğine değinen Çalık, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımızın 'milli seferberlik başlatıyoruz' dediği ruh da bu ruh. Kurtuluş Savaşı'nın olduğu ruh. Tüm Türkiye'de 78 milyon vatandaşımız bu ruhla mücadele ediyor. Terör örgütlerinin dili, dini ırkı yok. adlarının birbirinden farkı yok. PKK, DEAŞ, PYD, YPG'si hepsinin ortak hedefi Türkiye'yi ortadan kaldırmak. Uluslararası güçlerin maşalarıyla Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini biliyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken uluslararası güçlerin terör örgütlerine yandaşlık ettiklerini görüyoruz. Türkiye terör örgütü DEAŞ ile ilk günden bu yana mücadele ediyor. ABD'ye soruyoruz, siz DEAŞ ile mücadele etsin diye PYD'ye silah veriyorsunuz, Türkiye aleni bir şekilde DEAŞ ile mücadele ederken, siz YPG, PYD, PKK'ya silah verirken, Türkiye'nin nasıl terör saldırısı altında olduğunu görmezden geliyorsunuz? DEAŞ'ı terör örgütü olarak görüyor, onunla mücadele eden Türkiye'ye terör konusunda destek vermiyorsunuz. Sadece Amerika mı, dünya ve Avrupa'daki birçok ülke terör örgütlerine sahip çıkıyor. Silah veriyor, miting yapmalarını sağlıyor, kendi ülkelerinde miting yapmalarına izin veriyor."