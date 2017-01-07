Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için "Kendisini hoca kılığında tanıtarak hoca değil şarlatan. İnsanları kandırmış, kendilerine mehdi süsü vermiş bu da yalancı hain bir mehdi şarlatanı" dedi.



Eroğlu, İzmir'deki terör saldırısında büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in cenaze törenine katılmadan önce Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Kentteki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sekin'in büyük bir kahramanlık gösterdiğini ve kendisine Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.



Hükümetin kararlı olduğunu, teröristlerin üzerine amansız bir şekilde gitmek suretiyle en son terörist etkisiz hale getiriline kadar bu mücadelenin süreceğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:



"Bizim Allah'tan dileğimiz, onları maşa olarak, başta FETÖ, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleri de Rabbim perişan eylesin onları. Tarih sahnesinden o devletleri siliversin. Verdiği silahlar kendilerini dövsün çünkü onlar hakikaten bizim canımızı çok acıtmak istiyorlar. Onları eğiten ve onlara silah veren, destekleyen bazı devletler var. Onlar doğru iş yapmıyorlar. Sonra bumerang gibi gelir kendilerini vurur. Bu da dünyada bilinen bir gerçek. Dolayısıyla onlara diyoruz ki, gelin vakit geçirmeden terörle birlikte mücadele edelim. 'Biz uzağız, bize bir şey olmaz' diye düşünmeyin. Neticede bu teröristlerin ne yapacağı belli olmaz. Bunlar haindir, insanlıktan yoksundur. Bir gün gelir sizi vurur diye düşünüyorum."



"Bu da kukla, bunu da kullanıyorlar"



Bir gazetecinin "Yurt dışına giden teröristler için vatandaşlıktan çıkarılma kararı yayınlandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Bakan Eroğlu, vatanına milletine bağlı olmayanların Türk vatandaşı olmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.



Yurt dışına çıkanların da işi organize eden, ne olacağını bilip piyonları bırakıp kaçanlar olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bu hainler Türk vatandaşı olmaya layık mı değil mi diye sorsanız, yüzde 100'ü diyecek ki bu hainler defolup gitsin. Bunlar bizim milletimizle, devletimizle vatanımızla hiç bir bağı yok. Bunlar hain. Bu ülkede FETÖ, 60 yıldır bazı istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan en alçak terör örgütü. Kendisini hoca kılığında tanıtarak hoca değil şarlatan. İnsanları kandırmış, kendilerine mehdi süsü vermiş bu da yalancı hain bir mehdi şarlatanı. Bu da kukla, bunu da kullanıyorlar. Allah, milletimizi korudu. Milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesareti sayesinde bu hain terör örgütü püskürtüldü."