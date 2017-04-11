Orman ve Su İşleri Bakan Eroğlu: " 'Dinimiz Hristiyanlık Olsun' Diyenin Torunu 'Evet Diyenleri...
Orman ve Su İşleri Bakan Eroğlu: " 'Dinimiz Hristiyanlık olsun' diyenin torunu 'evet diyenleri denize dökeriz' diyor" Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Orman ve Su İşleri Bakan Eroğlu:"'Dinimiz Hristiyanlık olsun' diyenin torunu 'evet diyenleri denize dökeriz' diyor"
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP'li Bozkurt'a yüklenerek:
"Dedesi Mahmut Bozkurt bir dilekçe, önerge vermiş Meclise, 'bizim resmi dinimiz Hristiyanlık olsun' diye"
"Onun torunları, evet diyenleri denize dökeriz diyor
AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, referandum lar ilgili 'evet'çiler için söylediği "deniz dökeriz" sözlerine tepki göstererek, "Bu insana baktığımız zaman hayret ettim. Dedesi Mahmut Bozkurt bir dilekçe vermiş biliyor musunuz önerge meclise, 'bizim resmi dinimiz Hristiyanlık olsun' diye. Bunlar işte hayır diyor. Onun torunları diyor ki evet diyenleri denize dökeriz" dedi.
Bakan Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı meslek odalarına yönelik verdiği sabah kahvaltısına katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan da gerçekleştirilecek referandum a değinerek 'hayır'cılara seslendi. Referandumda 'evet' tercihinde bulunacak kişilere karşı CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "1919'da Samsun'a çıkıp 1922'de İzmir'de denize döktüklerimiz emperyalistler ve uşaklarıydı. 'Evet' çıkarsa bölmek isteyenleri yine denize dökeriz" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Bakan Eroğlu, Bozkurt'a "densiz" sözleri ile yüklendi. Hüsnü Bozkurt'un dedesi Mahmut Bozkur'tun, cumhuriyetin ilk dönemlerinde verdiği kanun teklifini hatırlatan Bakan Eroğlu, "Ama bunlar hayırcılar o kadar hırçınlaştı ki değerli kardeşler bakın bir densiz kalkıyor evet diyenleri İzmir'de denize dökeceğiz diyor. Yahu biz İzmir'de düşmanı denize döken Afyonkarahisarlılardır. Yahu 25 Ağustos 26 Ağustos'ta bağlayan gece kahraman ordumuz Şuhut'tan, Kocatepeye yürüdü 26 Ağustos sabahı 'ordular ilk hedefiniz Akdeniz' diyerek top atışları ile Büyük Taarruz başladı 9 Eylül'de de düşmanı denize döktü. Ama bu insanın baktığımız zaman hayret ettim dedesi Mahmut Bozkurt bir dilekçe vermiş biliyor musunuz önerge meclise bizim resmi dinimiz Hristiyanlık olsun diye. Bunlar işte hayır diyor. Onun torunları diyor ki evet diyenleri denize dökeriz. Sevgili kardeşlerim biz 200 bin kişiyle ben de İzmir'deydim, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da oradaydı. 200 bin İzmirli bu heyecanı onlara gereken cevabı onlara İzmir'den verdiler" dedi.
"Bu mesele milli takım meselesi"
Referandum çalışmalarında 'hayır'cıların yürüttükleri kampanyaları da eleştiren Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Bakın hayırcılar safında olan kardeşlerim özellikle bu mesele A takımı, B takımı, C takımı değil. Galatasaray, Fenerbahçe, AFJET Afyonspor meselesi değil. Bu mesele milli takım meselesi. Hep birlikte milli takımı tutacağız. CHP'li kardeşlerim, CHP'ye gönül vermiş olabilirsiniz ama bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele milli bir mesele ayrıca parti seçimi de değil. Yapılan şey 18 maddelik bir anayasa değişikliği. Maddeleri okuduğunuz zamanda hepsi milletin menfaatine. Yalan yanlış şeyler diyorlar 'efendim gelince ne yapacakmışız Şoförler Odası'nı kapatacakmışız. Bunun dışında bütün muhtarlıkları kapatacakmışız. Yok efendim eyalet sistemi gelecekmiş.' ya böyle bir şey olmadığını gibi bu daha da milleti bir birine perçinleyecek. Birlik, beraberlik, kardeşliğimiz daha da pekişecek. İlk defa biz dedik Türkiye'nin her tarafında tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak dedik ve bunun 'evet' diyoruz."