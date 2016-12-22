Orman ve Su I·s¸leri Bakanlıgˆı Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, Batman'daki "Sol Sahil Sulama Kanalı" projesinin de açılışı yapıldı.



Orman ve Su I·s¸leri Bakanlıgˆınca yaptırılan 4 milyar lira bedelli 151 tesisin toplu açılışı sebebiyle Ankara'daki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı tören düzenlendi.



Törende tesislerin açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile bağlandığı Batman Valisi Ahmet Deniz'i, "Sol Sahil Sulama Kanalı" projesindeki gayretlerinden dolayı tebrik etti.



Vali Deniz, uzunluğu 118 kilometre olan Sol Sahil Sulama Kanalının 601 milyon liraya mal olduğunu, proje ile 138 bin 360 dekar arazinin suya kavuşacağını söyledi.



Batman'ın verimli topraklarının su ile buluşmasının ardından 18 bin kişinin iş sahibi olacağını ifade eden Deniz, çitçilere de yılda 3 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlanacağını aktardı.



Vali Ahmet Deniz ve diğer katılımcılar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdele keserek, projenin açılışını yaptı.