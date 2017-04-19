Orman 'Taraftarlarımız Stada Yorgun Gelmesin'

Fransız ekibinin taraftarının Vodafone Arena'daki karşılaşmada tribünde olmayacağını açıklayan Orman, Beşiktaş tarihi açısındançok önemli bir müsabakaya çıkacaklarının altını çizdi.Orman "Rakibimizi Beşiktaş efendiliği ve nezaketiyle ağırlayacağız. Turu geçmeyi da Allah bize nasip eder inşallah. Rakibimiz üst düzey bir takım. Artık deplasmandaki maçı unutmamız lazım. Maç geç bir saatte. Taraftarımız Beşiktaş Çarşı'da yemek yiyor, içki içiyor fakat stada yorgun geliyor. Onlardan isteğim, maça yorulmadan gelmeleri.