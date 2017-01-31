Orman: Quaresma Gitmek İstemiyorum Dedi Biz de Sözleşmesini Uzattık

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Orman, Quaresma ile alakalı açıklamarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın Quaresma açıklamaları;

"FENERBAHÇE SÜREKLİ BİZİ KONUŞUYOR"

"Quaresma konusunu genişletelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Buna değinelim. Quaresma, Sosa ve Ekici... Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Ona göre yönetme gayreti içindeyiz. Biz hiçbir camia ile kavga etmek istemiyoruz. Bu uzun zamandır devam ediyor Fenerbahçe'yle. Bunun en büyük sebebi Fenerbahçe yönetim kurulunun devamlı açıklama yapması. Her kulübün kendisiyle alakalı açıklama yapma durumu vardır. Biz hiçbir zaman başka kulüplerler ilgili konuşmuyoruz. Son yapılan açıklamalara o kadar çok söylenecek laflar var ki... Ama biz bunlara girmek istemiyoruz. "

"AZİZ YILDIRIM'A CEVAP VERMEYECEĞİM"

"Bizim işimiz kulüpleri yönetmek, iyi yönetmek. Biz sahada oynamıyoruz, biz teknik direktör değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Saha dışıyla oynanmaz. Ego savaşlarına dönecek şeyler değildir. Bunlar toplumu germekten başka bir işe yaramamaktadır. Biz kendi işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına girmek istemiyorum."

"QUARESMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK"

Fakat 2-3 konu var ki kamuoyuna açıklanma ihtiyacı var. Quaresma Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon değil, bir dahaki sezon sonu biten bir sözleşme. 23 maç oynamış vaziyette, 7 maç sonra otomatik uzuyor. Şu anda bir teklif götürülmesinin bir sebebi olabilir. Sen oynama, sözleşmen uzamasın ve böylece sezon sonu boşa çıktır. Bunun etikle alakası yoktur. Şimdi teklif götürülmüş. Bunu yapanları mahkemeye götüreceğiz. Belge göndeririz dediler, istiyoruz, göndersinler. İşin gerçeğine bakınca kendisine sordum. Benim bilgim yok dedi. Biz Beşiktaş kulübünde kendini Beşiktaşlı hissedenleri istiyoruz dedim. Başka niyetim varsa bilelim dedim. O yuvama geldim, gitmek istemiyorum dedi. Ve biz sözleşmesini uzattık."