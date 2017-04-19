Orman Köylüsüne Zeytinlik Alan Tahsisi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 322 orman köylüsüne, 150 zeytin ağacının bulunduğu 3'er dönümlük arazi 49 yıllığına verildi.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş yaptığı açıklamada, orman köylüsünün kalkınması ve gelirinin arttırılması için ilçeye bağlı Ceylanlı Mahallesi'ndeki 322 kişiye, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3'er dönümlük arazi 49 yıllığına çekilen kurayla teslim edildiğini söyledi.



Orman köylüsünün kalkınması ve gelirinin artması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:



"Geçmişte orman köylüsü ile orman teşkilatı özellikle çok kavgalı bir çalışma içerisindeydi. Sayın Bakanımızın dediği gibi 'biz artık orman köylüsü ile dost olduk ve orman köylümüzün kalkınması ve gelirinin artması için bizler elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Dağıtımını yapacağımız sahalar kişi başına 150 adet zeytin ağacı düşüyor, bu ağaçlar artık sizin oluyor, kura çekimiyle kime hangi yer çıkacağını belirleyeceğiz ve 49 yıllığına o vatandaşımız zeytin ağaçlarının gelirini sağlamış olacağız."



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da ağaç olmayan ormanlık araziler üzerinde milletin efendileri olan köylülerin ağaç dikerek hem çevrenin yeşil kalmasına, hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirtti.