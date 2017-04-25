Orman İşletme Personeli Yangın Tatbikatı Yaptı

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünde, orman yangını tatbikatı düzenledi.



Orman İşletme Müdürlüğünde teknik bilgilerin verilmesinin ardından tatbikat gerçekleştiren ekipler, tüm alet ve araçları kullanarak yangına müdahale tarzlarını gösterdi.



Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletme müdürlüğüne yeni kazandırılan arazözün de tatbikatta kullanıldığını bildirdi.



Gazipaşa'daki toplam 8 konuşlanma bölgesinde 8 arazöz, 3 tanker, 2 de ilk müdahale aracı bulunduğuna işaret eden Kısacık, "Yaklaşık 80 işçimizle yangınlara müdahale ediyoruz. 4 gözetleme kulemiz bulunmaktadır. Olası yangınlar için tüm personelimiz ve araçlarımızla her zaman hazır bekliyoruz." dedi.



Vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda da uyaran Kısacık, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımızdan ateşli piknik yapmalarını ve bahçe temizliklerini ateş yakmadan yapmalarını istiyorum. Çünkü yangın başladığı zaman bir dakikada söndürmek çok zordur. Hele de rüzgarlı günlerde bu durumun büyük yangınlara sebep olması muhtemeldir. Bu nedenle vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. 2016 yılı boyunca orman yangınları ile mücadele ederken vatandaşımızdan çok iyi destek aldık. 2017 yılında önce yangınsız bir sezon diliyorum."