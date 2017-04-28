Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Açıklaması

Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin, yeşil Türkiye'yi daha da yeşil yapmak adına 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "İnşallah dünyada yaşayan 7 milyar insan için de fidan dikeceğiz." dedi.



Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Artvin İnsanı İçin Orman ve Ekonomi" konulu çalıştaya katılan Şahin, organizasyonun kentte yaşayan insanların gelirinin artması noktasında ve ormancılık çalışmalarında katma değer oluşturacağını söyledi.



Şahin, orman teşkilatının 1839'dan itibaren doğa ve insanın hizmetinde çalışmalarını sürdürdüğünü, son 15 yılda hem mantalite hem de anlayış olarak çok farklı ürünlere doğru yönelmeye başlandığını dile getirdi.



"Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik." diyen Şahin, şehir ormanları, piknik ve mesire alanlarıyla ormanların insanlara açıldığını anlattı.



Şahin, "Devlet ve millet el ele bu ormanları işletme ve bu ormanlarda yaşama birlikteliğini sağladık. Yeşil olan Türkiye'yi daha da yeşil yapmak adına 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah dünyada yaşayan 7 milyar insan için de fidan dikeceğiz. 7 milyar fidanı Sayın Bakanımızın talimatıyla toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Orman köylüsünü kırsal kalkınmanın motifi ormancılık faaliyetleriyle desteklediklerine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:



"ORKÖY kredileri ile köylümüzü destekledik. Arıcılık, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu gibi desteklerimiz var. Bu yıl bize tahsis edilen ORKÖY kredisi dağıtıldı. Genel müdürümüzün talimatıyla ek bütçeyle yeniden ORKÖY kredisi alıp köylümüze dağıtacağız. 5 bin köye 5 bin orman projesini hayata geçirdik. Bu projemiz devam ediyor. Buralarda kuracağımız orman gelir getirici ağaçlardan oluşan ormanlar olacak.



Özel ağaçlandırmada hibe miktarını yüzde 65'e kadar çıkardık. Tapulu arazisinde projesini yaptırıp 'Ben özel ağaçlandırma yapmak istiyorum.' diyen insanlarımıza yüzde 65 hibe kredisi veriyoruz."



Artvin'de Kafkas ırkı arıların ürettiği balın kalitesine de değinen Şahin, bu konuda markalaşmanın önemli olduğunu vurguladı.



Artvin Valisi Ömer Doğanay da kenti daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını, adeta orman hazinesinde bulunan Artvin'in bunu değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Çalıştaya Artvin Orman Bölge Müdürü Selim Gurbetoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.