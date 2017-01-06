Orman Çocuğu'Nun 21. Yüzyıl Versiyonu Beyaz Perdede





Rudyard Kipling'in klasik çocuk romanı "Orman Çocuğu" ilk olarak 1967 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Kitabın yeni filmi, etkileyici efektlerle dolu canlı aksiyon sahneleriyle bugün Disney tarafından yeniden hayata geçirildi.



Filmin yönetmenliğini Jon Favreau yaparken uyarlama senaryo Justin Marks'a ait. Orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Lupita Nyong'o, Christopher Walken ve Giancarlo Esposito isimleri de eşlik ediyor.



Dünya prömiyerinde konuşan yönetmen Favreau, eserin yeni bir mecraya girdiğini bu yüzden daha önceki Disney klasikleriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirtti:



"Mizahta, karakterlerde, görsellerde, müziklerde filmin aslına sadık kalmaya çalıştık. Ayrıca müziklerinden görseline kadar her yaştan izleyiciye hitap etmesi için çekimleri güncelledik."



"Orman Çocuğu"nun yeni versiyonunda Ben Kingsley akıl hocası siyah panter Bagheera'yı seslendirirken, Lupita Nyong'o koruyucu anne kurt Raksha'yı seslendiriyor.



Ben Kingsley: "1960'larda çekilen bir filmin bugün tamamen yeniden beyaz perdeye taşınmış olmasını romanın gücünden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu şaheserin en önemli başlangıç noktası kitabının sayfalarında yazılanlardır."



Lupita Nyong'o: "Bu filmin kalbimdeki yeri çok özel. Çünkü hayal gücümü uyandırıyor. Ormanda olma hayalini çok seviyorum. John'un bakış açısı filmde rol almamada etkili oldu. Çünkü duyguları coşturan sürükleyici bir orman yaratmayı çok istiyordu."



"Orman Çocuğu"nda, Scarlett Johansson piton yılanı Kaa'ya, Bill Murray ise ayı Baloo'ya sesleriyle hayat veriyor.



"Orman Çocuğu", Türkiye'de 15 Nisan 2016 tarihinde seyircisiyle buluşmak için vizyona girecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: perdede ABD Çocuğunun versiyonu beyaz Animasyon filmi Sinema Orman yüzyıl Disney Gepost: 06 januari 2017