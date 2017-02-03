Orman Bölge Müdürü Ateş'in Tayini Çıktı

15 Nisan 2013 tarihinden beri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü yürüten Recep Ateş İstanbul'a atandı.



İstanbul Orman Bölge Müdürü olan Ateş personeli ile vedalaşarak Eskişehir'den ayrıldı. Yerine ise henüz atama yapılmadı. Ateş, Orman Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere'den görevi devralacak. - ESKİŞEHİR