15 Nisan 2013 tarihinden beri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü yürüten Recep Ateş İstanbul'a atandı.
İstanbul Orman Bölge Müdürü olan Ateş personeli ile vedalaşarak Eskişehir'den ayrıldı. Yerine ise henüz atama yapılmadı. Ateş, Orman Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere'den görevi devralacak. - ESKİŞEHİR
Orman Bölge Müdürü Ateş'in Tayini Çıktı
15 Nisan 2013 tarihinden beri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü yürüten Recep Ateş İstanbul’a atandı.
15 Nisan 2013 tarihinden beri Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünü yürüten Recep Ateş İstanbul'a atandı.