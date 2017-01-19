Orman Bölge Müdürlüğünde Değerlendirme Toplantısı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce, "2016 yılı değerlendirilmesi ve 2017 yılı hedefleri" toplantısı yapıldı.



Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım Başkanlığında, Ilıca Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya, orman bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri ve işletme müdürleri katıldı.





Geçen yıl yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda elde edilen başarılar ile görülen sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda, ayrıca 2017 yılı hedefleri görüşüldü.





Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2017 yılında program hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda tüm işletme müdürlerinin sorumluluk içinde bulunduğunu, işletme şeflerine uygulamalar noktasında yön verilerek verimli bir çalışma temposu ve ekip ruhu ile 2017 yılı hedeflerine de ulaşılacağını belirtti.



Toplantıda, geçen yıl yapılan çalışmalar ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler alındı.





Şube müdürleri, müdürlüklerinin yaptıkları faaliyetler ile ilgili birer sunum gerçekleştirirken birimlerin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.



Sunumların ardından veriler analiz edildi ve değerlendirmeler yapıldı. Öneriler ortaya konuldu.