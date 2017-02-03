Orman Bölge Müdürlüğü Personeli Kan Bağışında Bulundu

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü personeli Türk Kızılay Derneğince yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Türk Kızılay Derneğince yürütülen kan bağışı kampanyasına Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl destek vermek istediklerini belirterek, kan bağışı kampanyasına katılan personele duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Bölge Müdürlüğü personeli kan bağışına büyük bir ilgi gösterdi. Kan bağışı ile hem vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini, hem de sağlıkları için yararlı olduğundan dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. - KAYSERİ