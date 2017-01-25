Orman Müdürlüğü: Ağaçlar Korunmak Amacıyla İşaretlenmiştir

Orman Genel Müdürlüğü "Belgrad Ormanı'nda Ağaçlara Kırmızı İşaret" başlıklı haberi ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

''AĞAÇLAR KORUNMAK AMACIYLA İŞARETLENMİŞTİR''

İşaretlemelerin müdürlük tarafından koruma amacıyla yapıldığı belirtilerek şunlara değinildi; "Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğünce 2016 Yılı Doğal Gençleştirme programında bulunan habere konu olan sahada yapılan işaretleme, ağaçların bol tohum tutması ve idare süresinin sonuna kadar meşcerede kalacak ve meşcere artımını üzerinde toplayacak, iyi bir büyüme gösteren, simetrik bir tepeye sahip, herhangi bir yara veya kusur göstermeyen, doğal dal budanması sonucunda ince dallı, düzgün, silindirik ve kaliteli gövdeye sahip olduğu için bu ağaçlar korunmak amacıyla işaretlenmiştir.

''AĞAÇLARIN KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR''

Ayrıca bu sahadaki bazı ağaçlarda Orman Amenajman planlarının uygulanmasına ait usul ve esaslar tebliği doğrultusunda hazırlanan Orman Amenajman haritalarındaki bölmesınır numaralarının tanımı amacıyla arazi üzerindeki işaretlenmesi yapılmıştır. Yapılan işaretlemelerin haberin içeriğiyle ilgisi olmayıp, işaretli ağaçların kesilmesi söz konusu değildir."