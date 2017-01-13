Orkidenin En Güzel Hali :

GRİBİ ATLATMAYA YARDIMCI…

Kışın sütle hazırlanarak içilen salep, öksürüğe ve bronşit rahatsızlıklarına iyi gelir. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların, daha rahat atlatılmasına yardımcı olur.

KABIZLIK SORUNUNUZ VARSA…

Salep aynı zamanda doyurucu bir içecektir. Bu özelliği, içeriğindeki suyla şişen madde olan musilajdan kaynaklanır. Aynı zamanda, barsak çalışmasını düzenler. Kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır. Üzerine serpiştirilen tarçın, kan şekerini düzenler, acıkmayı geciktirir. Sütle pişirilerek yapılan salep, sütün içerdiği kalsiyum ve proteinin yararlı etkilerini taşır. Bu yüzden ara öğün olarak tercih edilebilir.

EVDE YAPILANI EN SAĞLIKLISI

Hazır olarak tüketildiğinde enerji içeriği yüksek bir içecektir. Toz salep halinde alınıp evde yapılması ve üzerine tarçın eklenerek kullanılması en sağlıklısıdır. Evde pişirilirken topaklanmaması için iyice karıştırılması gerekir. Salep, dondurma yapımında da kullanılır.

TARÇINLI İÇİLİRSE DAHA TOK TUTAR

Kendimizi halsiz hissettiğimiz, şişkinlik yaşadığımız zamanlarda 1 fincan salep içmek bizi rahatlatacaktır. Soğuk kış günlerinde gribe yakalandıysak ve öksürük varsa sıcak bir salep tercih edilmesi gereken bir içecektir. Bol tarçınlı içilirse tok tutacaktır.



