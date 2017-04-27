Orkestra'dan çocuk şenliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, '23 Nisan Çocuk Şenliği' temalı konserinde küçük sanatçılarının başarılı performansına sahne oldu.

'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği '23 Nisan Çocuk Şenliği' temalı konseri, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi. Orkestranın küçük sanatçılarının ustaları kıskandıracak güzellikteki başarılı sahne performansları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocukların yeteneklerini sergiledikleri konseri, sanatseverler ilgiyle izledi. Çocukların halk dansları gösterileri ise konsere ayrı bir renk kattı. Minik yeteneklerin sahne heyecanı ve coşkusuna aileleri de ortak oldu. Sanatseverler çocukların başarılı performansını alkışlarıyla ödüllendirdi. Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi adına Muhsin Özlükurt ve Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan, çocukları tebrik etti.