Orka Holding Amman'da En Büyük Mağazasını Açtı

Orka Holding, Ürdün'ün başkenti Amman'da en büyük mağazasını açtı.



Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekleyen Orka Holding, Ürdün'ün başkenti Amman'da Damat, Tween ve D'S Damat mağazasını açtı.



Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği Müsteşarı Emin Melih Tezel ile Amman Ticaret Müşaviri Nil Gökçe de katıldı.



Açıklamada görüşlerin yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ülkenin aynı zamanda siyaset, ticaret ve kültür merkezi de olan başkent Amman'da büyük ilgi gördüklerini Amman'daki pazar potansiyelinin yeni yatırımlarının önünü açtığını belirterek, ülkede yıl sonuna kadar iki yeni mağaza daha açarak toplamda dört mağaza olmasını planladıklarını ifade etti.



Bu yıl büyüme hedefini yurt dışı odaklı olarak planladıklarını ve 50 milyon dolar ihracat hedeflediklerini vurgulayan Orakçıoğlu, "Bu kapsamda dünyanın hemen hemen her bölgesinde mağazalar açmayı sürdürüyoruz. Son 10 günde Mısır İskenderiye'de, Kosova Priştine'de ve Pakistan Lahor'da birer mağaza açtık. Geçtiğimiz günlerde de İsviçre'nin Wil şehrinde ilk mağazamızı açtık. Bu yıl yurt dışında 100 olan mağaza sayısını 150'ye çıkarmak istiyoruz. Yurt içindeki mağaza sayısını da 220'ye çıkararak yıl sonunda toplamda 370 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.