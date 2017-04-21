Orijinal Diye Aldı Sahte Çıktı

Karabük'te 247 TL ücret ödeyerek aldığı gözlüğün sahte ve imitasyon olduğundan şüphelenen Tuğçe Ünal, haklı çıkınca soluğu Tüketici Hakem Heyetinde aldı.



Orijinal denilerek satılan ürünün sahte ve imitasyon olduğunu öğrenen tüketiciler, seslerini duyurmak için Tüketici Hakem Heyetine ve ürünlerin distribütörlüklerine başvuruyor. Karabük'te alışveriş yapan ve yüksek ücretler ödeyerek piyasadaki ünlü markaların orijinal ürünlerini aldıklarını sanan tüketiciler, satın aldıkları ürünün aslında orijinal olmadığını öğrenmesiyle birlikte haklarını aramaya koyuldu. Mağdur edildiğini iddia ederek elindeki resmi belgelerle İl Tüketici Hakem Heyetine başvuran Tuğçe Ünal, "Elimde almış olduğum ürünün sahte olduğuna dair resmi yazı var, güvenerek orijinal diye aldığım gözlüğümün çakma olduğunu daha yeni fark ettim. Orijinal gibi görünen gözlüğü distribütör firmaya incelemeye gönderdim ve gelen rapor neticesinde sahte olduğunu öğrendim. Göz göre göre kandırıldım" dedi.



Gözlüğü sadece aksesuar olarak almadığını ifade eden Ünal, "Burada sağlık söz konusu. Göz doktorları sürekli olarak göz sağlığı için orijinal ürünler kullanılmasını çakma ürünlerin göz sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiği ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak sadece mağdur olan ben de değilim. Birçok kişi benim gibi kandırılmış. Onlarında ellerinde belgeleri var. Hatta içlerinde ağır hakaretlere maruz kalan kişiler de var. Ürünlerin çakma olduğunu erken anlayarak parasını isteyip susturulanlar da var. Ben susmayacağım, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Benim ve benim gibi mağdur olan kişilerin almış olduğu ürünlerin hepsinin tarihi ve nereden alındığı belli, zaten bunu Karabük'de satan bir yer var. Hepimizin mağduriyeti de zaten o mağazanın sattığı üründen kaynaklı. Elimizde yetkili kaynakların bizzat kaşeli imzalı, ürünlerin sahte olduğuna dair raporları mevcut. Biz bu konuyla ilgili Karabük İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunduk, İl Sağlık Müdürlüğüne de başvuruda bulunacağız ve konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. - KARABÜK