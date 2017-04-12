Origami Atölyesi
Yetişkinler İçin Origami Atölyesi Başlıyor!
Yetişkinler İçin Origami Atölyesi Başlıyor!
Tarih: 12 Nisan Çarşamba 19.30
Eğitim Süresi: 6 saat – 4 hafta
Kontenjan: 5-10 Kişi
Kimler Katılabilir: 16 yaş ve üzeri herkes
Katılım Bedeli: 80 TL (Malzemeler dahil)
Atölye Yürütücüsü: Ömer Yılmaz İNCİ
İletişim İçin: 0 542 642 1611
Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)
*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.
Kontenjan sınırlıdır. Lütfen kayıt olunuz.
http://aktiffelsefebursa.org/origami-atolyesi/
Kurs Hakkında: Japon Kağıt Katlama sanatı olan Origami ile kare şeklindeki kağıtlardan çeşitli objeler yaratılır. Başta kuş, çiçek, kutu gibi geleneksel motifler olmak üzere dünyada var olan her şeyi origami olarak şekillendirmek mümkündür. Sadece çocukların değil, son yıllarda büyüklerin de ilgisini çeken origamiden; grup çalışmaları, stres yönetimi ve konsantrasyon çalışmaları için, çocukların zeka gelişimi, yaşlı veya hastaların rehabilitasyonu için faydalanılabilir. Gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, eğitmenimizden origaminin felsefesi ile birlikte tarihçesini öğrenerek, birbirinden farklı figürler katlayarak yaratıcı yanlarının farkına varacak, evlerine kendi yapmış oldukları bir figürle dönmenin mutluluğunu yaşayacaklardır.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Aktiffelsefe Bursa
Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa
Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Origami Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır