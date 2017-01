Orhun Ene'nin Zor Kararı

HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, A Milli Takımı çalıştırması için teklif aldığını belirterek, "Kendi pozisyonum ne olursa olsun önemli olan milli takıma yardımcı olmaktır. Hangi görev verilirse verilsin, kendi kulübümle bu süreç içinde beraber kalmak kaydıyla milli takıma yine yardımcı olurum. Ama maalesef şuan antrenör olarak, bulunduğum pozisyon ona izin vermiyor." dedi.



Ene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımda yeni bir sürecin başladığını, yeni bir jenerasyonla beraber orada yaşanan bir değişikliğin bulunduğunu ancak bunun kolay olmadığını söyledi.



Milli takımın yapılanması ve eski aldığı başarıları tekrarlayabilmesi için bu jenerasyonun belli bir seviyelere ulaşması gerektiğini kaydeden Ene, şöyle konuştu:



"Şu anda o tecrübede değiller, genç arkadaşlar var. Bu kadar yabancısının çok olduğu ligde de o sorumluluğu alamıyorlar. Öyle bir sıkıntımız da var. Bunların dönemsel sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş, bir iki sene içinde tekrardan bu yapılanmanın yeni federasyonumuzla beraber daha iyi olacağını ve ligi bu kadar iyi olan, iyi antrenörlerin bulunduğu bir ligde de basketbol milli takımının da kötü olmayacağını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde bir sıkıntı yaşayacağız hep beraber."



Ene, A Milli Takımı çalıştırması için başantrenörlük teklifi aldığını belirterek, "Bu dönemde A Milli Takım ile ilgili bir teklif aldım ama burası da (TOFAŞ) milli bir kulüp. Başarısı olan ve basketbola yatırım yapan bir kulüp. Sadece sportif tarafında yatırım yapmıyorlar. O anlamda buradaki insanlarla beraber esasında uzun vadeli bir anlaşma yaptık." ifadelerini kullandı.



TOFAŞ ile yaptıkları anlaşmada iki taraf arasında Türk basketbolu adına da önemli bir karar alındığına değinen Ene, şöyle devam etti:



"Maalesef 3-4 sene daha anlaşmam olacağı için kendi kulübümden ayrılmak istemediğimi söyledim. Onlar hem kulüp hem milli takımı çalıştıran antrenör tercih etmiyorlar. Haklı oldukları taraflar var. Onlara da saygı duyuyorum fakat illa insanların milli takıma faydalı olması için de A Milli Takım antrenörü olmasına gerek yok. Kendi pozisyonum ne olursa olsun, önemli olan milli takıma yardımcı olmaktır. Hangi görev verilirse verilsin kendi kulübümle bu süreç içinde beraber kalmak kaydıyla milli takıma yine yardımcı olurum. Bu bir asistan koçu olur, başka görevler olur. Orada ortak gayret ve arzu milli takımın başarısıdır. Ama maalesef şuan antrenör olarak, bulunduğum pozisyon ona izin vermiyor."



-TOFAŞ'daki yapılanma



Ene, TOFAŞ Kulübü olarak organizasyon, teknik yapılanma anlamında geçmişten gelen çok değerli mirasları bulunduğunun altını çizerek, Türkiye'nin şampiyonluklar kazanmış sayılı kulüplerinden biri olduklarını anlattı.



Geçen sene bir alt ligden yeniden Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek yeni bir mücadeleye ve kendilerini kanıtlamaya, yeni iddiaların, hedeflerin peşinden koşmaya başladıklarını vurgulayan Ene, şunları kaydetti:



"Şu an her ne kadar bunun başında olsak da çok da istediğimiz noktada olmasak da çalışkan ve genç enerjik bir kulübüz. TOFAŞ Basketbol Kulübü olarak sadece basketbolda ligdeki pozisyonumuza, skorboardaki sonuca göre bir hedef oluşturmadık. Çok farklı şekilde hem tesisleşme, hem Bursa'da basketbolu büyütme, sevdirme, sevdirirken de buradaki basketbolu bitiren değil değer katan, bunları sadece TOFAŞ'ın bünyesi altında toplayarak böyle bir planlama ile birlikte hem altyapılarla hem organizasyon taraflarıyla basketbol anlamında farklı kulvarlarda önemli bir mücadeleye girdik. Onun için zorlanıyoruz tabi kolay bir şey değil."



Ene, Türkiye'de hala bir çok kulübün kendi bütçelerini, harcamalarını oluştururken günü borçla döndürdüklerini ancak kendilerinin öyle bir şanslarının bulunmadığını aktardı.



"Banvit Kulübü de benim için büyük şans oldu"



Ene, başantrenör olarak sahada bulunmaktan büyük keyif aldığını ve bu kapsamda hedefleri olduğunu söyledi.



Banvit Kulübü'nün kendisi için büyük şans olduğunu dile getiren Ene, "Orada bir noktaya kadar geldim ama inşallah oradan daha iyisini yapacak şekilde TOFAŞ Spor Kulübü'nde de iyi noktalara gelmeyi hedefliyorum." dedi.



Orhun Ene, Spor Toto Basketbol Ligi'nde her takımın birbirini yenebilecek durumda olduğunu ifade etti.



Ligde tüm kulüplerin bir gücü olduğuna dikkati çeken Ene, "Başarılı gözükmeyen sıralamadaki bir takıma kaybedebiliyorsunuz. Onun için şu anda tahmin edilebilir değil, herkes herkesi yenebiliyor. Esasında korkutucu bir lig. Orta sırada oynayan takımlar için kolay bir lig değil." diye konuştu.



Ene, TOFAŞ ile 1,5 yıldır çalıştığını, burada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ve heyecan duyduğunu belirterek, "Bir kere çok güzel bir kulüp, güzel bir şehir. Bu şehirde basketbol liginde iddialı bir takımın olması da hem bizim, hem de şehir açısından çok önemli. Biz bu şehri temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Oynadığımız maçlarda da bize destek olan taraftarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.