Orhangazispor-Diyarbekirspor: 0-1





STAT: Orhangazi ilçe



HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Kemal Şafak (xx)



ORHANGAZİSPOR: Eren (xx)- Uğur (xx), Mehmet Ayaz (xx), Yusuf (xx) (Dk.70 Ferdi x), Mustafa Yüksektepe (xx), Ömer (xx) (Dk.46 Volkan xx), Murat İrişli (xx) (Dk.82 Muhammet Çiçek), Mehmet Kılıç (xx), Sedat (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan Karaca (xx)



DİYARBEKİRSPOR: Onur (xx)- Abdurrahman (xx), Adem (xx), Ergün (xx) (Dk.87 Feyzullah), Mehmet (xx), Enver (xx),Fahrettin (xx) (Dk.61 Ömer xx), Eşref (xx), Hüseyin (xx), Serhat (xx) (Dk.80 İmdat), Sefacan (xx)



GOL: Dk.45+2 (penaltı) Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)



SARI KARTLAR: Mustafa Yüksektepe (Orhangazispor), Adem (Diyarbekirspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Orhangazispor, sahasında Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu.



17'nci dakikada Orhangazispor atağında soldan Murat İrişli ortaladı. Altı pas içinde topla buluşan Ercan Karaca topu daha uygun durumdaki Mustafa Yüksektep'nin önüne bıraktı.



Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutu kaleciden döndü. Dönen topu Ömer tamamladı, top auta çıktı.



23'üncü dakikada Yusuf ceza sahası dışından şansını denedi top auta gitti.



45+2'nci dakikada Diyarbekirspor atağında Orhangazispor'lu Mustafa Yüksektepe ceza sahasında rakibini düşürdü. Diyarbekirspor'da kazanılan penaltı atışını Mehmet Özdıraz topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



60'ıncı dakikada Ercan Karaca uzaktan sert vurdu top kalecide taldı.



63'üncü dakikada Dİyarbekirspor atağında ceza sahasında olşan karambolde topa son olarak Hüseyin vurdu. Top kalecide kaldı.



70'inci dakikada Orhangazispor atağında kullanılan taç atışı ceza sahasına kadar geldi. Volkan kafa ile aşırttırdı. Ercan Karaca voleyi vurdu, top defanstan döndü.



78'inci dakikada Adem sağ kanattan götürdüğü topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta çıktı.



