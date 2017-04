Orhangazispor-Bayrampaşa: 1-2

STAT: İlçe



HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Fatih Söyler (xx), Yusuf Doğan (xx)



ORHANGAZİSPOR: Duhan Çağlar (xx)- Uğur (xx) (Dk.89 Ercan ), Yusuf (xx), Ferdi (xx) (Dk46 Mustafa Yüksektepe xx), Ömer (xx) (Dk.76 Volkan xx), Murat İrişli (xx), Muhammet (xx), Mehmet Kılıç (xx), Sedat (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan Karaca (xx)



BAYRAMPAŞA: Yunus Emre (xx)- Sefa (xx), Ziya (xx) (Dk78 Hüseyin x), Fahri (xx) (Dk.61 Kubilay xx), Recep (xx), Bülent Kocabey (xx), Güray (xx), Furkan (xx), Benhur (xx) (Dk.57 Metin xx), Said Can (xx), Polat (xx)



GOLLER: Dk. 57 Ercan Karaca (Orhangazispor), Dk.88 Bülent, Dk.90 Kubilay (Bayrampaşa)SARI KART: Mehmet Kılıç, Mustafa Yüksektepe (Orhangazispor)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta sezonun kapanış maçında Orhangazispor, sahasında play off iddiasını son haftaya taşıyan Bayrampaşa'yı ağırladı. Sıcak havada iki takımın da vasat oyun ortaya koyduğu maç 2-1 Bayrampaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.



24.dakikadaki Bayrampaşa atağında Said Can sağ çarprazdan vurdu. Top auta çıktı.



28.dakikada Benhur'un ceza sahası dışından vurduğu top direkten döndü. Benhur tekrar vurdu top defansa çarpıp kornere çıktı.



43.dakikada Orhangazispor atağında ceza sahası içindeki karambolde topla son buluşan Ömer plaseledi. Top kaleciden döndü.



45.dakikada kazanılan serbest atışı Ercan kullandı. Şık vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.



50.dakikada serbest atışta Mehmet Albayrak topu kafa ile Uğur Adem'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü.



57.dakikada Orhangazispor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla son buluşan Ercan rakibinden sıyrılıp vurdu. Top ağlarla buluştu. 1-0.



68.dakikada sol kanattan Yusuf'un ortasına Ercan Karaca ceza sahası dışından gelişine vurdu. Top üst direkten döndü.



71.dakikada kornerden gelen topu Bayrampaşalı Ziya kafayı vurdu. Top direkten döndü.



80.dakikada sağdan yapılan ortaya Bülent kafayı vurdu top auta çıktı.



81.dakikada Ercan Karaca şık hareketlerle ceza sahasına sokuldu vuruşunda top auta çıktı.



88.dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topa son vuran Bülent Bayrampaşa'nın beraberlik golünü attı. 1-1



90.dakikada Kubilay ceza sahası içinde vole ile vurdu top ağlarla buluştu. 1-2



- Orhangazibursa