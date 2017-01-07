Orhangazi'de Sığınmacılara Kışlık Yardım Yapıldı

Orhangazi Belediyesi ile Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağlı Sevgi Market tarafından sığınmacılara atkı, bere, eldiven ve hijyenik malzeme yardımı yapıldı.



AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın eşi Mukadder Aydın, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın eşi Zöhre Çağlayan, Kent Konseyi Orhangazi Kadın Meclisi Başkanı Habibe Sivri ve Sevgi Derneği üyelerinin katılımıyla, Orhangazi Belediyesi Mülteci Bürosundaki Suriyelilere malzeme yardımı gerçekleştirdi.



Sevgi Derneği adına çalışan Zöhre Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak birçok konuda yardım programları sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:



"Kış aylarıyla birlikte mülteci büromuzu ziyaret ederek buradaki misafirlerimize 150 battaniye 200 kaşkol, eldiven, bere 400 adet hijyen malzeme yardımında bulunduk. Derneğimize katkı sunan Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve tüm Sevgi Derneği gönüllülerine teşekkür ediyorum."