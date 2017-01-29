Orhangazi'de Kaza: 3 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi - İstanbul yolu üzerinde bulunan Zeytinciler Çarşısı yakınında meydana geldi. Abdullah Kahraman yönetimindeki 16 Z 1064 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tekerleği sürücü koltuğuna kadar aracın içine girdi. Araçta sıkışan sürücü Kahraman'ı çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından Kahraman sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kahramanla birlikte, otomobilde olarak bulunan ve kazada yaralanan Erdem Fidan ve Osman Şimşek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bursa