Orhangazi'de Fetih Şenlikleri

Orhangazi Belediyesi'nin 'Orhangazi'nin Fethi ve Gazi Orhan Bey'i Anma Haftası Fethin 685. Yıldönümü' adıyla bu yıl ilk defa başlattığı ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Fetih Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreş müsabakaları yapıldı.