Orhaneli Protokolünden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bursa'nın Orhaneli Kaymakamı Emir Osman ve Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, ilçedeki şehit aileleri ile gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.



15 Temmuz gazisi Abdurrahman Kafkas'ı ziyaret eden Kaymakam Osman ve Başkan Tatlıoğlu, aileyle sohbet ederek, devletin bütün imkanlarıyla yanlarında olduğunu söyledi. Protokol mensupları, daha sonra Gölcük depreminde şahit düşen Metin Özdemir, İskenderun'da şehit düşen Orhan Erol, Kars'da şehit düşen Ahmet Güder, Bingöl'de şehit olan Himmet Aydın'ın ailelerini de ziyaret.



Kaymakamı Emir Osman, "Şehit düşen Mehmetçiklerimize yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Devlet olarak Her zaman yanlarınındayız" dedi. - BURSA