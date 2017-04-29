Orhaneli'nde Eğitim Yararına Kermes

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde eğitim yararına kermes açıldı.



Orhaneli Öğrenci Yurdu'na destek maksadıyla tertiplenen kermes ilgi gördü. Yatılı öğrencilerin giderlerinin karşılanmasına destek için açılan kermese ev hanımları ve esnaf destek verdi. Giyim eşyaları ve yiyecekler adeta kapışıldı.



Yurt Müdürü Kadir Kaya, Bursa ve çevre ilçelerden esnaf ve vatandaşların bağışlamış oldukları ürünleri kermeste cüzi bir ücret karşılığı sattıklarını, elde edilen gelirle yurtlarında kalan öğrencilerin gerek barınmaları, gerekse eğitim giderlerinin karşılanacağını söyledi. - BURSA