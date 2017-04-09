Orhaneli Modern Yüksekokul Binasına Kavuşuyor

Orhaneli'de faaliyet gösteren Şetat Madencilik tarafından yaptırılan yeni Meslek Yüksekokul binası, 2 ay içinde eksiklerinin tamamlanmasının ardından Uludağ Üniversitesi'ne devredilecek.



Eski İçişleri Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile birlikte yeni okul binasında incelemelerde bulundu. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'nun da katıldığı incelemeler sonrası bir açıklama yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa'da 20 binin üzerinde öğrencinin meslek yüksekokullarında öğrenim gördüğünü belirtti. Yeni meslek yüksekokulu binasının 24 derslik olarak yapıldığını söyleyen Ulcay, binada, faaliyete geçtikten sonra bin 500 öğrencinin eğitim alabileceği bir alanın oluşturulduğunu kaydetti.



Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ise, ilçede eğitim gören üniversite öğrencileriyle kendi evlatları gibi ilgilendiklerini söyledi. Tatlıoğlu, "Bizim fiziki imkanımız yetersiz olduğu için öğrenci sayımız bu kadar az. Şimdi bu sorunu çözmek için ilçeyi yeniden planlıyoruz. Özellikle planladığımız yeni ilçe meydanının yüzde 50'sini öğrencilerin ders çalışabileceği, çay içebileceği, sohbet edebileceği yerler haline getirilecek. Yani Orhaneli'yi yeniden dizayn ederken, öğrencilerimizi nasıl rahat ve mutlu edebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu. - BURSA