Orhan Pamuk'a Macaristan'dan Ödül

Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, dünya edebiyatının öncü isimlerine verilen Budapeşte Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Orhan Pamuk'a Macaristan'dan Ödül

Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, dünya edebiyatının öncü isimlerine verilen Budapeşte Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmeye devam eden Budapeşte Kitap Fuarı açılışında ödülünü alan Pamuk, konuşmasında Macaristan ve Türkiye'nin geleceğinin özgürlükçü bir değerde ve Avrupa'da yattığını dile getirdi.

Macaristan'ın uluslararası değerdeki ve saygınlıktaki Budapeşte Büyük Ödülü, Orhan Pamuk'tan önce Alman yazar Günter Grass ve ABD'li yazar Johathan Franzen'e verilmişti.

Kaynak: Ontrava.com

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