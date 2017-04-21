Orhan Ölmez Konseri
ORHAN ÖLMEZ KONSERİ etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ORHAN ÖLMEZ KONSERİ etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : ORHAN ÖLMEZ KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io