Orhan Mahallesinde Muhtarlık Acarsoy'da

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazmi Balaban'dan boşalan Orhan Mahalle Muhtarlığı görevini 1. aza Salim Acarsoy sürdürecek.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Salim Acarsoy'a muhtarlık rozetini takarak görevinde başarılar diledi. Başkan Doğan'ın Acarsoy'a rozet takması sırasında Muhtarlık Masası Koordinatörü ve aynı zamanda İzmit Belediye Meclis üyesi olan Mehmet Çetin ile Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş da hazır bulundu.



Salim Acarsoy'u makamında kabul edip muhtarlık rozetini takan Doğan, "Geçtiğimiz günlerde iki değerli çalışma arkadaşımızı kaybettik. Önce Nazmi abimizi, ardından da Serdar Mahalle Muhtarımız Sedat Şanbayı ebediyete uğurladık. Bu kayıplarımızın üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Her iki çalışma arkadaşımız da mahalleri için, şehirleri için elinden geleni yapan çok değerli kişilerdi. İnanıyorum ki, Salim kardeşimizde mahallesi için elinden geleni yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Ziyarette muhtarların kendileri için her zaman çok önemli olduğuna da değinen Başkan Doğan "Muhtarlarımız, bizim mahallerdeki gözümüz kulağımız. İzmit Belediyesi olarak bizlerde onlara, mahallerine en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtarlarımızla büyük bir uyum içerisinde gece gündüz çalışıyoruz. Her ay düzenli bir şekilde muhtarlarımızla bir araya gelip mahallerimiz için daha ne yapabiliriz diyerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın çalışma ofislerinin oluşturulması, donanımı, kırtasiye ihtiyaçlarını sağlıyor, elektrik, su gibi giderlerini belediyemiz tarafından karşılıyoruz. Türkiye'de ilk defa belediyemiz tarafından kutladığımız ve ülke genelinde de kutlanma kararı alınan Muhtarlar Gününü bu yıl yine ilk defa ülke genelinde biz kutladık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ