Orhan Mahallesi'ne Park Yapılıyor

İzmit Belediyesi'nin mahallerdeki yeni park yapım çalışmaları devam ediyor.



Orhan Mahallesi Şeref Sokak'ta yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik alanda yapımı devam eden Şehit Mete Sertbaş Parkı yakında hizmete girecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, parkta çocuk oyun grupları, oturma alanları, kondisyon alanı, yeşil alanlar yer alacak. Yetkililer park alanına 25 adet aydınlatma direğinin montajının tamamlandığını, merdivenlerin, korkulukların, elektrik ve sulama tesisatı işinin bittiğini, yeşil alanlara 40 adet süs eriği, 3 adet mavi selvi, 10 adet oya ağacı, 10 adet zeytin ağacı dikildiğini, oyun gruplarıyla kent mobilyalarının montajının da devam ettiğini söylediler. Çim seriminim devam ettiği parkın yakında hizmete gireceği kaydedildi. - KOCAELİ