Orhan Eriman: 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü Kutlu Olsun

Markiz Patent Genel Müdürü Orhan Eriman, her yıl 26 Nisan'dan kutlanan Fikri Mülkiye Günü için kutlama mesajı yayınladı. Eriman yaptığı açıklamada, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 2000 yılından itibaren 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır. Her 26 Nisan';da, fikri mülkiyet haklarının (patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakkı) inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik etmede oynadığı rolü hakkında bilgi edinmek için Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyoruz.

Her yıl fikri mülkiyetin önemini gündeme taşımak için yeni bir tema belirleyen WIPO'nun bu yıl gündemde tutacağı konu başlığı "İnovasyonun Hayatımıza Etkisi".

Bu yıl inovasyonun hayatımızı nasıl daha sağlıklı, daha güvenli ve daha konforlu hale getirdiğini ve nasıl problemleri gelişime doğru yönlendirdiğini inceleyeceğiz. Fikri mülkiyet sistemi, yatırımları çekerek, buluşçuları ödüllendirerek ve fikirlerini geliştirmeye teşvik ederek inovasyonu destekler. Ayrıca yeni bilgilerin serbestçe kullanılabilir olmasını sağlayarak, yarının buluşçularının bu yeni bilgi ile bugünün teknolojisinin üzerine inşasını sağlar." dedi.