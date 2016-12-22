Pasolini'nin Türkiye'de sahnelen ilk oyunu olan "Orgia", aralık ayı boyunca mekan.artı'da!



Pier Paolo Pasolini'nin çalışmaları sınırsız jestler ve devinimlerle doludur. Çalışmaları, ailesinin kuşaklar boyunca yaşadığı kırsal Friuli bölgesinde başlar ve yavaş yavaş ölümcül bir umutsuzluğa doğru yol alır. Bu ümitsizlige doğru yolculuk Pasolini'nin 1975 yılında Ostia'da öldürülmesiyle son bulur.



Yazmaya ilk olarak Fruili dilinde şiirlerle başlayan Pasolini en çok filmleriyle bilinir. Hepsi 1966'da yazılan altı oyunu ise bugun bile yaygın olarak bilinmez. Orgia, bir adamın son gününe ve son geceye retrospektif olarak bakarken tüm davranışsal normları tersine cevirir. Nihilist bir dünyada bir adam ve bir kadın varoluşlarına dokunabilmek için ölümcül acılar çekerler.



Metin: Pier Paolo Pasolini



Yönetim: Ufuk Tan Altunkaya



Proje Koordinasyon: Didem Kaplan



Dramaturg: Egemen Kalyon



Teknik Yönetim: Zeki Elveriş



Oyuncular: Ariya Toprak, Cihan Esen, Gökçer Eskikurt, Kerem Renda, Neyran Öz