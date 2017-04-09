Orgeneral Kamil Başoğlu'nun Kaçırılmasına İlişkin Dava Yarın Görülecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin açılan dava yarın görülecek.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada, Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 sanık yargılanacak. İddianamede 7 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36'şar yıl, 5 sanık hakkında ise 21'er yıl hapis cezası isteniyor. İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında gerçekleşen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği belirtildi. İddianamede, Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe girişimine yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı ifade edilerek, sanıklar hakkında bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapis cezası istendiği bildirildi.



Derdest edilecek isimler önceden belirlenmiş



İddianamede, darbe girişiminin önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu vurgulandı. Darbe girişiminden günlerce önce derdest edilecek isimlerin belirlendiği, bu doğrultuda da planlamaların yapıldığı vurgulanarak, eş zamanlı olarak planların uygulamaya konulduğu kaydedildi. - ANKARA