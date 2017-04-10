Orgeneral Kamil Başoğlu'nun Kaçırılma Davası Başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin açılan dava başladı. Sanıklar, Ankara Adliyesine yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 12 sanığın yargılandığı davada, 7 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36'şar yıl, 5 sanık hakkında ise 21'er yıl hapis cezası isteniyor. İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında gerçekleşen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği belirtildi. İddianamede, Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe girişimine yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı ifade edilerek, sanıklar hakkında bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapis cezası istendiği bildirildi.



SANIKLAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GETİRİLDİ



Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin yargılanan sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Tek sıra halinde cezaevi nakil aracından indirilen sanıklar, duruşma salonuna çıkarıldı.



(Abdullah Sarıca - Burak Altun - Musa Erdoğan /İHA)