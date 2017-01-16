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Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na Katılacak

Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na Katılacak

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Orgeneral Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na Katılacak

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Belçika Brüksel'de yapılacak olan 176'ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak. - Ankara

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